21 Jahre alt und schon ganz oben: Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello räumte bei den MTV Europe Music Awards ab und strich vier Trophäen ein, darunter als beste Künstlerin und für den besten Song. Cabello war bereits bei den MTV Video Music Awards im August ausgezeichnet worden. Ihren Hit "Havanna" gab Cabello dann auch bei der Show im spanischen Bilbao zum Besten. Der Hit mit dem Rapper Young Thug hatte im Januar ebenso wie das Album "Camila" die Spitze der amerikanischen Charts erreicht. Die US-amerkanische Rapperin Nicki Minaj gewann zwei Awards. Sie wurde für als bester Hip Hop Künstlerin und für den besten "Look" ausgezeichnet. Janet Jackson erhielt einen Award als "Globale Ikone" und griff in ihrer Dankesrede die "Me too"-Debatte auf. Sie sprach Frauen die misshandelt und eingeschüchtert worden seien ihre Solidarität zu. "Ich stehe Euch bei, ihr seid meine Schwestern." Weitere Preise gingen an unter anderem an die US-amerikanische Band Panic! At The Disco, die als beste alternative Band ausgezeichnet wurden. Als bester elektronische Act ging DJ Marshmello nach Hause, der zum Abschluss noch zusammen mit der Band Bastille den Song "Happier" ablieferte.