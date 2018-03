Im Januar hat der deutsche Bundestag die Zulassung von Cannabis als Medizin beschlossen. Firmen in Deutschland dürfen die Pflanzen zwar verarbeiten, aber nicht produzieren. Anders sieht es im Nachbarland Österreich aus. Die "Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit", kurz AGES, befindet sich am Stadtrand von Wien. Sie darf Pflanzen der Gattung Cannabis zur Herstellung von Arzneimitteln anbauen. Die Hanfpflanze besteht aus rund 60 verschiedenen Cannabinoiden. Das bekannteste ist das Tetrahydrocannabinol, kurz THC, welches auch die berauschende Wirkung verursacht. Ein weiteres Cannabinoid ist das Cannabidiol. Das CBD löst keine Rauschzustände aus, ihm wird eine angstlösende, entzündungshemmende und krampflösende Wirkung zugeschrieben. Deswegen wird es gerne in der Krebstherapie eingesetzt. Das Cannabis, das hier produziert wird, ist nach Angaben der AGES ausschließlich für die Arzneimittelherstellung gedacht und wird für das deutsche Unternehmen Bionorica produziert. Im letzten Jahr lag die Menge bei rund 250 kg getrockneten Blüten. Leiter der Agentur Bernhard Foeger mit weiteren Details: „Was Sie hier sehen, dass sind Cannabispflanzen in Vollblüte, die kurz vor der Ernte stehen. Das heißt, in den nächsten Stunden wird dieses Glashausabteil geerntet und die Blüten abgeschnitten und dann zur Trocknung gebracht." Der Anbau der Cannabispflanze sowie die Verarbeitung, die Umwandlung, der Erwerb und Besitz von Cannabis ist im österreichischen Suchtmittelgesetz geregelt. Die AGES darf die Cannabispflanzen nach der Ernte und der Trocknung nur an Gewerbetreibende mit einer Berechtigung zur Herstellung von Arzneimitteln abgeben. Und da wurde in jüngster Zeit eine klare Veränderung deutlich: „Es ist schon eine erhöhte Nachfrage nach medizinischem Cannabis zu bemerken. Meiner Meinung nach ist der Hauptgrund die Gesetzesänderung in Deutschland, dass Cannabis auch in den Apotheken direkt an den Patienten abgegeben werden kann. Wir bemerken jetzt aus Deutschland eine stark gesteigerte Nachfrage und wir versuchen uns auch darauf einzustellen." Entsprechend verfügt die AGES über rund 3.000 Quadratmeter Hochglasfläche mit 72 autonomen Abteilen. In diesen Abteilen können zum Beispiel Klima, Düngung und Bewässerung der Pflanzen gesteuert werden. Die Gewächshäuser werden 24 Stunden am Tag überwacht. Dabei können die Mitarbeiter auch per Laptop-Fernsteuerung auf die Beleuchtung, Temperatur, die Luftfeuchtigkeits-Steuerung, Lüftungsklappen oder die Heizung zugreifen. Es handelt sich also in diesem Fall bei der Cannabisproduktion wortwörtlich um einen neuen blühenden Geschäftsbereich zwischen Österreich und Deutschland.