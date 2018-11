Der Norweger Magnus Carlsen ist Schachweltmeister - bereits zum vierten Mal. Er hatte sich am Mittwoch in London gegen den Amerikaner Fabiano Caruana durchgesetzt - mit drei Tiebreak-Siegen. In den Tagen zuvor war die Schach-WM außergewöhnlich verlaufen. Carlsen und Caruana hatten 12 Partien unentschieden gespielt, so dass die Tiebreak-Regelung zum Einsatz kommen musste. "Ich danke meinem Gegner für einen großen Kampf. Er hat gezeigt, dass er ein extrem starker Spieler ist. Vielseitig und sehr, sehr schwer zu schlagen. Natürlich bin ich glücklich über den Ausgang der Partie. Aber ich glaube, von Fabiano werden wir noch hören." Carlsen ist seit Jahren einer der weltbesten Schachspieler. Seinen ersten Weltmeistertitel hatte er 2013 gegen den Inder Viswanathan Anand gewonnen.