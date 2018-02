Der russische Olympiasieger im Skilanglauf Alexander Legkow kann vermutlich doch bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea starten. Denn der internationale Sportgerichtshof Cas hat den lebenslangen Bann gehen ihn und 27 weitere russische Wintersportler aufgehoben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte insgesamt 43 russische Sportler wegen Doping-Vergehen lebenslang gesperrt. Fast alle hatten dagegen Berufung eingelegt. CAS-Generalsekretär Matthieu Reeb gab die Entscheidung am Donnerstag im südkoreanischen Pyeongchang bekannt: "Die gesammelten Beweise wurden als nicht stark genug bewertet, um festzustellen, dass die Anti-Doping-Regeln von den betroffenen Athleten verletzt wurden. Das bedeutet nicht, dass alle diese 28 Athleten als unschuldig bezeichnet werden können. Aber in ihren Fällen, wurden den Beschwerden recht gegeben. Die Sanktionen werden zurückgenommen und ihre 2014 in Sotschi erzielten Resultate sind wieder gültig. In elf Fällen, waren die Beweise ausreichend, um einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln nachzuweisen." Russlands Sportminister Pawel Kolobkow begrüßte die Entscheidung. Nun müsse das IOC reagieren, so Kolobkow: "Wir hoffen jetzt wirklich, dass das IOC eine Entscheidung im Sinne der sauberen Athleten trifft, die das Recht haben, bei den Olympischen Spielen anzutreten." Das IOC befürchtet nach dem Urteil ernsthafte Folgen für den Anti-Doping-Kampf. Man werde die Urteilsbegründung sorgfältig prüfen und sich Konsequenzen überlegen, sagte ein Sprecher. Das Urteil heiße nicht, dass die 28 russischen Sportler jetzt nach Pyeongchang eingeladen würden.