In Brasilien versuchen junge Unternehmer mit Hilfe einer App zwei Probleme auf einmal in Angriff zu bekommen: Armut und Müllentsorgung. Hintergrund ist auf der einen Seite die Hilflosigkeit von Menschen, die ihren Müll loswerden wollen und auf der anderen Seite eine wachsenden Menge an Menschen, die als mobile Müllabholer selbstständig arbeiten. Diese verdienen durch die Weitergabe von recyclebaren Materialien dann bares Geld. Die App, die die Müllabholer mit ihren Kunden zusammenbringen soll, heißt "Cataki". Thiago Mundano ist Mitarbeiter der Firma und hat weitere Informationen: "Es gibt bereits registrierte Sammler in über 191 brasilianischen Städten und ein Netzwerk von über 1.000 Sammlern, die Anrufe von Personen erhalten, die jeden Tag etwas recyclen möchten." Edvaldo hingegen ist einer von den vielen Müllsammlern, die in Sao Paulo durch die Straßen ziehen. Er zeigt sich hochzufrieden über die technologische Entwicklung: "Bevor es die App gab, habe ich fast nie Anrufe erhalten, um wiederverwertbare Materialien oder Müll abzuholen. Aber seit der App haben die Leute angefangen, mich anzurufen, um ihren Abfall abzuholen." Die brasilianische App "Cataki" löst bestimmt nicht das Müllproblem, aber sie hilft ein wenig. Und immerhin hat sie, nachdem sie in Sao Paulo entwickelt wurde, auch weite Teile vom restlichen Brasilien erreicht. Und die Entwickler wünschen sich zwei Dinge: dass sich die Recycling-Raten im Land erhöhen und dass die armen Müllsammler etwas mehr Cash in die Taschen haben.