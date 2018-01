Bei den Vorbereitungen der Sondierungen von Union und SPD zur Regierungsbildung kommen inhaltliche Streitpunkte nach Worten von SPD-Chef Martin Schulz noch nicht zur Sprache. "Wir bereiten die Sondierungen vor, die nächste Woche, am Sonntag, starten sollen. Ich gehe mal davon aus, dass wir heute bei den Gesprächen, die wir hier führen werden, uns vor allen Dingen auf die technischen Fragen einigen werden. In welchen Formaten sollen wir zusammenkommen, welche Arbeitsgruppen werden gebildet werden. Also heute geht es noch nicht um Inhalte, sondern zunächst einmal um Technik." Die Sondierungsgespräche sollen am Sonntag in großer Runde beginnen und am Donnerstag nächster Woche abgeschlossen sein. Ein straffer Zeitplan, wie auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bestätigte. "Ja, wir sind ja in Vorbereitungen der Sondierungen, d.h., es gibt ja keine inhaltlichen Festlegungen, aber klar ist, Effizienz, Dynamik und Geschwindigkeit ist gefragt. Und das muss gut vorbereitet sein, und dazu sind wir heute zusammen." Die Union dringt auf eine Fortsetzung der großen Koalition. Die SPD-Spitze will zunächst ergebnisoffen verhandeln und nach den Sondierungen entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt.