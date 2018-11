Einlauf der Matadore am Dienstag zur CDU-Regionalkonferenz in Düsseldorf. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist für Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn wichtig, wenn sie den Vorsitz der CDU übernehmen wollen. Denn knapp ein Drittel der Delegierten beim entscheidenden Hamburger Parteitag wird aus NRW kommen. Merz versuchte deutlich zu machen, dass er für einen Kurswechsel in der Partei steht: "Wir haben keine offenen Diskussionen mehr geführt. Wir haben keine eindeutigen Standpunkte mehr eingenommen. Und ich will an dieser Stelle hinzufügen, und man muss auch nicht jeden Standpunkt der SPD gleich übernehmen. Das muss nicht sein." Kramp-Karrenbauer präsentierte sich selbstbewusst. Sie wolle die Partei einen und zur alten Stärke zurückführen. Das werde sich auch bei den Wahlen zeigen: "Nämlich ein Ergebnis, das nicht 20 Prozent ist, das nicht 30 Prozent ist, sondern das 40 Prozent ist. Das ist die Marge, die wir erreichen wollen, an der Hürde werden wir uns messen lassen. Ich weiß, wie gut sich 40 Prozent anfühlen." Spahn forderte eine klare Abgrenzung der CDU zur AfD. Etwas mehr Patriotismus dürfe aber schon sein, forderte er: "Ich möchte, dass wir bis 2040, vielleicht schon in den nächsten Jahren idealerweise, ein Stück mehr auch einen gesunden, einen modernen Patriotismus uns noch trauen und entwickeln. Wir können stolz sein auf dieses Land, auf dieses offene Land und dass das ein Patriotismus ist, der einlädt, nicht einer, der ausgrenzt." Wer die CDU-Anhänger in Düsseldorf am meisten überzeugt hatte war am Ende nicht ganz klar. "Eine starke Rolle hat heute für mich Herr Merz gespeilt. Und die Delegierten in Hamburg werden sicher keine leichte Aufgabe haben." "Ehrlich gesagt hatte ich vorher auch schon einen Favoriten. Aber ich muss zugeben, der Herr Jens Spahn hat sich heute wunderbar präsentiert." "Mich hat überzeugt der Herr Merz. Weil er einmal mir sehr kompetent erscheint, weil er das, was er, seine Kompetenz auch rüberbringen kann. Und einfach deswegen auch, weil seine politische Meinung der Meinigen am ehesten entspricht." In anderthalb Wochen will die CDU bei ihrem Bundesparteitag in Hamburg die Nachfolge Merkels regeln. Bis dahin werden Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn noch zweimal auf Regionalkonferenzen für sich werben.