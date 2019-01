Bei der Klausurtagung auf dem Kloster Seeon erhielt die CSU am Freitagabend Besuch aus der Schwesterpartei. CDU-Parteichefin Annegret Kramp Karrenbauer wurde von den Kollegen und Kolleginnen aus Bayern begrüßt, um über die gemeinsame politische Arbeit zu sprechen. Bei einer Pressekonferenz am Samstag sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: "Das ist ein klares Signal, dass wir im Jahr 2019 die Balance halten zwischen Zusammenhalt auf der einen Seite und Debatte führen auf der anderen Seite." Angela Merkel war zuletzt im Jahr 2016 Gast der traditionellen Winterklausur gewesen. Der Besuch damals war vom Konflikt beider Parteien in der Flüchtlingspolitik geprägt. Auch an diesem Samstag wurden Differenzen beider Seiten über die Aufnahme und die Zurückweisung von Flüchtlingen deutlich. In dem Konflikt, der maßgeblich von Innenminister Horst Seehofer und Kanzlerin Merkel geführt worden war, stand die Koalition im Sommer 2018 kurz vor dem Bruch. "Es war in der Tat ein Blick in den Abgrund und - das habe ich eben auch in der Debatte mit den Kolleginnen und Kollegen gesagt - ich hoffe, es war auch ein heilsamer Blick" Man solle sich bei zukünftigen Debatten an diesen Streit erinnern, so die Parteichefin. "An das Erschrecken darüber, vor welcher Entscheidung wir gestanden haben und dann sozusagen auch noch mal zu einer geordneten Diskussionsformation zurückfindet. Und glaube, das ist auch eine Hoffnung, die von den Kolleginnen und Kollegen genauso geteilt wird." Angesichts eines wichtigen Jahres zeigten Dobrindt und Kramp-Karrenbauer einen deutlichen Schulterschluss. "2019 ist ein Jahr der Entscheidungen, das habe ich zu Beginn dieser Klausur schon erklärt. Und es geht darum, ob wir Stabilität halten oder Fragilität bekommen und da hängt es sehr davon ab, dass wir als Volksparteien das, was an gesellschaftlicher Spaltung in den letzten Monaten immer auch thematisiert worden ist, überwinden." Ende Mai wollen die Unionsparteien mit dem CSU-Vizechef Manfred Weber als gemeinsamem Spitzenkandidaten bei der Europawahl antreten. Bei Landtags- und Kommunalwahlen befürchtet die Union ein Erstarken der AfD.