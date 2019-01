Auf der Vorstandsklausur der CDU in Potsdam debattierte die Partei unter anderem über eine Reform der Grundrente. Laut der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gebe es hierzu eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag, zu der man nun auf einen Vorschlag aus dem Arbeitsministerium warte. Das Thema stehe auf der Prioritätenliste der Regierungsparteien weit oben. Hintergrund ist die Vermutung, dass die AfD in den Landtagswahlen das Thema mit dem Vorwurf einer Benachteiligung von Rentnerinnen und Rentnern im Osten nach oben ziehen will. Generalsekretär Paul Ziemiak sagte in diesem Zusammenhang, man müsse die Frage beantworten - "wie gehen wir eigentlich mit gebrochenen Erwerbsbiografien - durch die Wende in den neuen Bundesländern - um, ist ein Hinweis, der genau da ansetzt, dass wir die tatsächlichen Probleme der Menschen in diesem Land lösen. Deswegen muss das auch Teil der Debatte sein in den nächsten Wochen und Monaten und auch der Arbeit der Rentenkommission." Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte: "Wir sind nah an dem, was die Menschen im Land bewegt. Wir haben ja auch klare Zusagen gemacht: diejenigen die wirklich gearbeitet haben, die unverschuldet in Arbeitslosigkeit sind, müssen mehr haben, als die Grundsicherung. Und dafür ein Konzept vorzulegen ist richtig. Aber wir haben auch gesehen, wie kompliziert das ist. Hier geht Gründlichkeit vor Geschwindigkeit." Kramp-Karrenbauer befürwortete im November ein Modell des CDU-Arbeitnehmerflügels, laut dem Rentner auf Grundsicherungsniveau einen Zuschlag von 25 Prozent auf ihre Ansprüche bekommen.