Mit immerhin leicht veränderter Redereihenfolge im Vergleich zum ersten Mal ging es am Dienstagabend in die nächste Runde der Bewerbung um den CDU-Parteivorsitz. Auf einer Regionalkonferenz in Idar-Oberstein haben sich Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn den CDU-Mitgliedern vorgestellt. Es war die zweite von acht geplanten Regionalkonferenzen, auf der sich die Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz vorstellen wollen. Programmatisch zeigten sich etwa beim Thema Migration Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den Bewerbern. Merz und Kramp-Karrenbauer stellen sich hinter UN-Migrationspakt, Spahn verteidigte dagegen seine Forderung, dass auf dem CDU-Parteitag über den Pakt diskutiert werden solle. BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN "Wenn es ein Problem gegeben hat in den letzten drei Jahren, dann, dass wir nicht breit genug gerade diese Fragen diskutiert haben. Und weil wir sie nicht breit, offen, ehrlich, zielgerichtet diskutiert haben, haben es dann die Vereinfacher von links und rechts mit Populismus gemacht und sind erst groß geworden. Das war doch das Problem." BEWERBER UM DEN CDU-PARTEIVORSITZ FRIEDRICH MERZ "Denn die Tatsache, dass Jens Spahn und andere, die der Meinung sind, dass wir dies auf dem Bundesparteitag in Hamburg diskutieren sollten, hat ja etwas mit der Tatsache zu tun, dass sich große Teile der Bevölkerung in Deutschland Sorgen machen, dass die Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland mit so einem Vehikel jetzt noch einmal zunimmt. Und diese Sorge muss man nun wirklich ernst nehmen. Darüber kann man nicht hinweggehen." BEWERBERIN UM DEN CDU-PARTEIVORSITZ UND CDU-GENERALSEKRETÄRIN ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER "Ich sage aber auch ganz deutlich, als jemand der Führungsverantwortung in dieser Partei übernehmen will: Die Partei hat auch in einer solchen Diskussionssituation den Anspruch darauf, zu wissen, wo man steht und von welchem Standpunkt man diese Debatte führt. Und ich sage ganz klar: Ich stehe hinter diesem UN-Migrationspakt, weil er zum ersten Mal in einer internationalen Situation sowohl die Länder, aus denen die Menschen kommen, als auch die, wohin sie gehen, zusammenbringt." Anfang Dezember wird die CDU auf ihrem Parteitag in Hamburg bestimmen, wer Nachfolgerin von Angela Merkel an der Spitze der Partei werden soll. Traditionell erheben CDU-Vorsitzende auch Anspruch auf eine spätere Kanzlerkandidatur.