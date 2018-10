Trotz herber Verluste bei der Landtagswahl in Hessen kann Ministerpräsident Volker Bouffier voraussichtlich weiter regieren. Die CDU behauptete am Sonntag ihre Position als stärkste Kraft im Landtag. Bouffier sprach von einem "Abend gemischter Gefühle". Die starken Verluste schmerzten, zugleich könne in Wiesbaden aber keine Regierung ohne die CDU gebildet werden. Zur Regierungsbildung in Hessen werde er allen Parteien außer der AfD und den Linken Gespräche anbieten. "Die Botschaft dieses Abends für die Berliner Parteien, die dort die Regierung tragen, ist doch klar. Die Menschen wünschen sich weniger Streit, mehr Sachorientierung, mehr Lösung, und das kann eigentlich nur die Botschaft von Hessen sein." Angesichts der starken Verluste dürfte die Debatte in der CDU über die Zukunft von CDU-Chefin Angela Merkel und den Kurs der Partei weitere Nahrung erhalten. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, man habe das Signal aus Hessen verstanden. "Das heißt für die Regierung, wir brauchen eine neue Arbeitskultur in der Regierungskoalition." Die Grünen setzten ihren Höhenflug fort und machten der SPD die Rolle der zweitstärksten Kraft streitig. Grünen-Spitzenkandidat, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, freute sich: "Wir sind die Gewinner dieses Wahlabends, und darauf können wir Stolz sein." Eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden stand am Abend auf der Kippe. Möglich wäre in diesem Fall eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP. FDP-Spitzenkandidat Rene Rock hofft nun auf eine Jamaika-Koalition. "Es bleibt spannend. Letztes Mal, vor fünf Jahren, haben wir gezittert, jetzt zittert die Regierung. Das finden wir eigentlich ganz gut und wir hoffen natürlich auf eine Regierungsbeteiligung." Einen bitteren Abend erlebten die Sozialdemokraten. Die hessische SPD stürzte um rund 10 Prozent ab und fuhren eines der schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte ein- Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümpel gab der Bundespartei eine Mitschuld an dem Wahldebakel. "Wir haben nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin erhalten. Sondern wir hatten regelmäßig Sturmböen im Gesicht." Zugewinne konnte die Linke verzeichnen, sie verbesserten sich um rund einen Prozentpunkt auf rund 6,2 Prozent. Die AfD zieht erstmals in den Wiesbadener Landtag ein und ist damit in allen 16 Landesparlamenten vertreten. AfD-Chef Jörg Meuthen äußert sich "sehr zufrieden". "Wir kommen von vier Prozent und sind jetzt auf 12 Prozent in Hessen. Wer da unglücklich ist, dem ist nicht mehr zu helfen." Laut Umfragen standen für die Wähler landespolitische Themen im Vordergrund, vor allem die Bildungs- und die Wohnungsbaupolitik. Für rund ein Drittel der Befragten einer ZDF-Umfrage war die Bundespolitik wahlentscheidend.