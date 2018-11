HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne Sprechertext. O-TON Paul Ziemiak, Vorsitzender Junge Union "Ich freue mich jetzt auf die Gespräche, die wir führen werden. Wir brauchen eine breite Diskussion in der Partei und das werden wir heute besprechen." O-TON Daniel Günther, CDU, Ministerpräsident Schleswig-Holstein "Aber der Kurs der Vergangenheit war richtig: In der Mitte orientiert. Da müssen wir auch bleiben wenn wir eine große Volkspartei bleiben wollen. Und daran haben sich auch alle Kandidaten für den Bundesvorsitz aus meiner Sicht zu orientieren." "Mir ist wichtig, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, sich ein Bild von den Kandidaten zu machen. Ich glaube, dass die Organisation von Regionalkonferenzen da wichtig wären, möglichst breit im Land verteilt, soweit das möglich ist, auch in allen Landesverbänden durchzuführen. Muss man mal gucken, muss ja auch alle Kandidaten unter einen Hut bringen und das auch organisatorisch hinbekommen." O-TON Thomas Strobel, Stellvertretender CDU-Vorsitzender "Die CDU lebt. Und wir werden breit miteinander diskutieren, über Personen aber auch über inhaltliche Fragen. Eine riesige Chance für die CDU aber auch für die Politik in Deutschland insgesamt." O-TON Julia Klöckner, Stellvertretende CDU-Vorsitzende "Sie malen wieder was an den Himmel. Spaltung soll drohen. Seien Sie doch erst mal froh, dass die CDU lebendig ist. Wenn in der CDU keine Debatte wäre heißt es Kanzlerwahlverein. Jetzt haben wir drei und noch mehr Kandidaten, jetzt heißt es Spaltung. Ich würde ganz einfach sagen, das ist eine lebendige Demokratie."