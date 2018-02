Der CDU-Politiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Norbert Röttgen hat am Mittwoch den sofortigen Rückzug der türkischen Truppen aus Syrien gefordert. "Ich bin der Überzeugung, dass die Türkei zu einem politischem Weg zurückfinden muss, mit dem Konflikt mit den Kurden klarzukommen. Und jedenfalls ist es nicht akzeptabel - und am Ende auch nicht im Interesse der Türkei - wenn sie mit militärischem Einsatz auf dem Gebiet eines fremden Territoriums, nämlich auf syrischem Gebiet, das Völkerrecht verletzt und einen militärischen Kampf führt. Das muss beendet werden. Das ist nicht in Einklang mit dem Völkerrecht, und im Übrigen hat es ja auch das Potenzial, zu einer schweren Belastung innerhalb der Nato zu führen, vor allen Dingen mit dem führenden Nato-Partner USA." Für Syrien forderte Röttgen "einen Aufschrei der internationalen Gemeinschaft", damit die Bevölkerung in umkämpften Gebieten humanitäre Hilfe bekommen kann.