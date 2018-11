In Lübeck hat der Kampf um den CDU-Vorsitz begonnen. Am Donnerstagabend stellten sich die Bewerber um die Nachfolge von Angela Merkel vor. Mit dabei, Gesundheitsminister Jens Spahn: "Ich muss Ihnen sagen: Drei Bewerber, Tausende Mitglieder, die Lust haben, mitzumachen, dabei zu sein, zu debattieren - ein Gefühl von Aufbruch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir überraschen uns grade selbst ein bisschen, wir überraschen Deutschland, aber es tut unheimlich gut, schön, dass Sie alle da sind, heute hier." Neben Spahn sprach auch Annegret Kramp-Karrenbauer zur Parteibasis. Die Generalsekretärin gilt laut einer neuen Umfrage mit 46 Prozent unter den CDU-Anhängern als Favoritin für das Amt der Parteichefin: "Wir wollen, dass wir eine große Gemeinschaft sind. Die Debatte, die ihr angestoßen habt, zur Dienstpflicht, drückt das genau aus. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig - auch und gerade, weil wir die Partei mit dem C im Namen sind - deutlich zu machen, wir beurteilen Menschen nicht danach, woher sie kommen, wie sie aussehen, was für ein Geschlecht sie haben oder was sie glauben. Wir beurteilen Menschen danach, was sie für diese Gemeinschaft einbringen. Das macht uns stark, das macht Deutschland stark, das ist Kern von CDU und das müssen wir wieder deutlich machen." Auch der frühere Fraktionschef Friedrich Merz stellte sich vor. Für die Zukunft der CDU hat der 63-Jährige einen klaren Plan: "Wir brauchen einen besseren Prozess der Beteiligung von unten nach oben. Eine Beteiligung, vielleicht auch von denen, die noch nicht oder gar nicht Mitglied der CDU werden. Unsere Öffnung der Partei für die Themen, wir werden es alleine nicht schaffen, wir brauchen eine größere Bürgerbeteiligung. Und wenn wir das machen, und ich formuliere dies wirklich ambitioniert aber ich glaube daran und ich stände nicht hier, wenn ich es nicht wirklich selber glauben würde: Wenn wir das schaffen, liebe Freundinnen und Freunde, dann kann die Partei in Deutschland bei bundesweiten Wahlen wieder bis zu 40 Prozent erreichen und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halben. Das geht, das geht, meine Damen und Herren!" Die Veranstaltung in Lübeck war eine von insgesamt acht Regionalkonferenzen der CDU. Die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin von Angela Merkel findet Anfang Dezember auf dem Bundesparteitag in Hamburg statt.