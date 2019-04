Erstmals geht die CDU mit einem gemeinsamen Plakat mit der CSU in den Wahlkampf für die Europawahl- darauf ist der gemeinsame Spitzenkandidat Manfred Weber von der CSU zu sehen. Ansonsten setzt die CDU mit ihrer Plakat-Kampagne zu den Wahlen am 26. Mai auf die Themen Wohlstand, Sicherheit und Frieden. Die entsprechenden Motive stellte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Freitag in Berlin vor. Es gehe um einen Wettbewerb der besten Ideen für die Zukunft des Kontinents, sagt Ziemiak: "Das ´unser Europa´ betont vor allem, wie unser Europa in Zukunft aussehen sollte. Welche Themen wir wie lösen. Welche Probleme wir lösen. Das wollen wir beschreiben mit unserem Europa. Also, es geht nicht nur darum, sind wir für oder gegen Europa. Wir sind für Europa. Aber wir verlangen von allen, die antreten und sagen, sie sind für Europa, dass sie dann genau sagen, wofür sie sind. Und wir beschreiben das mit ´unser Europa´." Kanzlerin Angela Merkel wird laut Ziemiak im Wahlkampf gemeinsam mit Weber an einigen ausgewählten Terminen im europäischen Ausland teilnehmen. Im Europawahlkampf in Deutschland überlässt Merkel die Bühne aber weitgehend der neuen CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer: "Sie ist nicht mehr Vorsitzende der CDU-Deutschlands. Deshalb nimmt sie auch keine Termine in Parteifunktion wahr." Die Spitzen von CDU und CSU hatten Ende März bei einer gemeinsamen Sitzung ihr Programm für die Europawahl einstimmig beschlossen. Darin wird unter anderem gefordert, dass die gemeinsame Außen-, Verteidigungs-, und Sicherheitspolitik gestärkt werden sollen.