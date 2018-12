In einer Abstimmung ohne Enthaltungen, und ungültige Stimmen ist Annegret Kramp-Karrenbauer von 517 Delegierten zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt worden. Nach 18 Jahren endet damit die Ära Merkel im Amt der Parteivorsitzenden. Weil mit dem Chefposten bei der größten deutschen Partei auch der Anspruch auf eine spätere Kanzlerkandidatur verbunden wird wurde die Wahl selbst international mit Spannung erwartet. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hofft durch die neue Vorsitzende auf wieder mehr Rückhalt in der Bevölkerung. "Ich traue der Annegret Kramp-Karrenbauer zu, dass sie genau das hinbekommt. Sie war Innenministerin, sie war Bildungsministerin, sie war Ministerpräsidentin, sie hat gezeigt, dass sie auch die notwendige Härte aufbringen kann wenn es notwendig ist. Und deswegen setzen wir jetzt darauf, dass sie alle Flügel einbindet, und dass wir einen richtigen Ruck in der Partei und diesem Land bekommen." Staatsministerin Grütters sieht in AKK eine Chance gegen die Opposition zu punkten. "Wir sehen die große Herausforderung durch eine sehr bürgerlich gewordene Grüne Partei, und insofern freue ich mich darüber auch, weil charakterlich die Annegret Kramp-Karrenbauer eine Frau ist die versöhnen kann und die sich auch selbst ein bisschen zurücknimmt." 482 Delegierte stimmten jedoch für Mitbewerber Friedrich Merz. "Ich finde es schade, denn ich finde es ist eine verpasste Chance." Alle drei Kandidaten hatten gelobt, wie sehr der Kampf um die Parteispitze die demokratische Debatte in der CDU belebt hat, diese Delegierte stimmt dem zu: "Ich glaube, dass der Prozess, wie diese Wahl gelaufen ist die CDU vorangebracht hat und bringen wird. Und wie Herr Merz gesagt hat, es hat Spaß gemacht und es wird weiter Spaß machen." Die 999 anwesenden Delegierten werden am Nachmittag noch die komplette Parteispitze neu wählen.