Die CDU hat am Sonntag offiziell das Rennen um den künftigen Parteivorsitz eröffnet. Präsidium, Bundesvorstand und Vereinigungen einigten sich, dass sich die Kandidaten auf Regionalkonferenzen den Parteimitgliedern vorstellen sollen. Am Montag solle geklärt werden, wie viele Vorstellungsrunden in den Landesverbänden stattfinden sollten, hieß es am Sonntagabend nach den Beratungen in der CDU-Zentrale. Mehrere Spitzenpolitiker betonten dabei, dass es eine offene Debatte ohne personelle Vorfestlegungen über den künftigen Parteichef geben sollte. Als aussichtreiche Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz sowie Gesundheitsminister Jens Spahn - obwohl noch keiner offiziell nominiert ist. Der Bundesparteitag soll dann Anfang Dezember einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Angela Merkel wählen, die nach 18 Jahren an der Spitze der CDU nicht erneut antreten, aber Kanzlerin bleiben will.