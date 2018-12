Am Freitagabend war es geschafft: Die 18 Jahre währende Ära von Angela Merkel an der Spitze der CDU war beendet, nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer und der kompletten Parteispitze ging man in Hamburg zum entspannteren Teil des Tages über. Das abendliche Beisammensein bei Wein, Bier und Wasser soll wohl auch symbolhaft für das nun erhoffte Zusammenkommen der Lager stehen. Kramp-Karrenbauer hatte betont, dass die wichtigste Aufgabe nun sei, die Partei geschlossen zu halten. Friedrich Merz hatte seine Anhänger nach der Wahl aufgefordert, sie sollten nun die neue Parteichefin unterstützen. Die CDU müsse eigene Positionen entwickeln und dürfe sich nicht von den Parteien der politischen Ränder treiben lassen, hatte die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin schon in ihrer Bewerbungsrede gesagt. Gesundheitsminister Jens Spahn, der dritte Kandidat im Rennen um den Parteivorsitz, war erneut ins Präsidium gewählt worden. Die Wahl war auch international mit Spannung erwartet worden, weil mit dem Chefposten bei der größten deutschen Partei immer auch der Anspruch auf eine spätere Kanzlerkandidatur verbunden wird.