Die Spitzen von CDU und CSU haben bei einer gemeinsamen Sitzung am Montag in Berlin einstimmig ihr Programm für die Europawahl am 26. Mai beschlossen. Das 22-seitige Papier steht unter dem Motto "Unser Europa macht uns stark. Für Sicherheit, Frieden und Wohlstand." Es ist das erste Mal, dass CDU und CSU mit einem Programm und einem gemeinsamen Spitzenkandidaten in eine Europawahl ziehen. Der gemeinsame Spitzenkandidat heißt Manfred Weber und kommt von der CSU. Er tritt bei der Europawahl als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für das Amt des Kommissionspräsidenten an. "Wir wollen in Deutschland mit Abstand stärkste Partei werden. Wir wollen in Europa, ich als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, die stärkste Fraktion im europäischen Parlament, diesen Platz verteidigen, stärkste Fraktion werden. Und wir wollen Europa regieren, wir wollen Europa gestalten." Schlagwörter des Programms sind: Kampf gegen die Bedrohung der EU durch Populisten und Stabilität statt Verteilung. Es gebe eine Menge Arbeit, Europa zusammenzuhalten, sagte CSU-Chef Markus Söder. Das gemeinsame Programm sei aber auch ein gutes Zeichen für den Zusammenhalt in der Union, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: "Dass wir heute in der Lage waren, nachdem wir einen gemeinsamen Spitzenkandidaten gekürt haben, jetzt auch ein gemeinsames Programm auf den zu Weg bringen, ist, wenn man sich die letzte Europawahl anschaut, ist, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und deshalb war dieser heutige Tag auch für uns in der CDU, ich denke insgesamt in der Union, auch ein ganz besonderer." In dem Unions-Wahlprogramm werden unter anderem europäische Streitkräfte bis 2030 und höhere Forschungsausgaben angestrebt. Die Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie die EU-Grenzschutzagentur Frontex sollen ausgebaut werden. CDU und CSU fordern einen schärferen Kurs gegen Defizitsünder und lehnen eine Sozialunion und eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung in der EU ab.