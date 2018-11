Ankunft der hessischen Grünen am Donnerstag zu ersten Sondierungsgesprächen mit dem bisherigen Koalitionspartner CDU. Nach dem Ergebnis der Hessen-Wahl hätte eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition unter Führung von Ministerpräsident Volker Bouffier ein Mehrheit von einer Stimme. Eine Mehrheit von nur einer Stimme sehen der Grünen-Spitzenkandidat Tarel al-Wazir und Bouffier aber nicht als Problem an. Solche hauchdünnen Mehrheiten habe es schon öfter gegeben in Hessen, und es sei auch immer gut gelungen, sagte Bouffier. Nach dem ersten Gespräch in Geisenheim machte Bouffier deutlich, dass eine erneute schwarz-grüne Zusammenarbeit möglich ist. Auch wenn einiges anders werden müsse: "Das, was nicht sehr überraschend ist, dass es eine hohe Übereinstimmung gibt in den Themen, die wir für wichtig halten. Das liegt ja auf der Hand. Aber die Frage, wie man damit umgeht, das kann man auch in einem Gespräch sehr intensiver Art, aber in zwei Stunden, nicht abschließen." Al-Wazir sieht das ähnlich: "Und ja, natürlich, wir kennen uns, wir haben gut zusammengearbeitet. Die nächsten fünf Jahre ... aber natürlich beginnt in den nächsten fünf Jahren ein neuer Abschnitt, nicht nur weil es eine neue Legislaturperiode ist, sondern weil natürlich völlig klar ist, dass sich Rahmenbedingungen verändern, dass sich Problemstellungen deutlicher herausarbeiten, dass man auch neue Antworten braucht." Im Anschluss an das Treffen mit den Grünen sprach die CDU mit der hessischen SPD, später war auch ein Treffen mit der FDP geplant. Die Grünen luden SPD und FDP ebenfalls zu Beratungen ein. Denkbar ist neben Schwarz-Grün auch ein Bündnis von CDU und SPD, das auch eine Mehrheit von einer Stimme hätte. Rechnerisch möglich sind auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP und eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP.