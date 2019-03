Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Montag den Ministerpräsidenten Lettlands, der netterweise den Schirm trägt. Und die ehemalige CDU-Chefin ließ anschließend ihrerseits ihre Nachfolgerin in diesem Amt nicht im Regen stehen und stellte sich demonstrativ hinter die jüngsten europapolitischen Ausführungen von Annegret Kramp-Karrenbauer. "Aber dass die CDU einfach mal deutlich macht, wo sieht sie die Reise hingehen, das finde ich richtig. Zweitens ist aus meiner Sicht ein übergroßes Maß an Übereinstimmung." Auch andere Vertreter aus der CDU-Spitze stärkten ihrer Vorsitzenden nach deren Reform-Vorstoß den Rücken, so wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner. "Sie ist ja sehr differenziert vorgegangen. Denn einen europaweiten Mindestlohn, wer den gutheißt, der hat keinen realistischen Blick zum Beispiel auf die Lebenshaltungskosten zum Beispiel in Rumänien oder in Ungarn oder in Polen. Mit der Brechstange werden wir nicht alles gleichmachen können." Kramp-Karrenbauer selbst sieht nach eigenem Bekunden in ihren Vorschlägen ebenfalls keinen Dissens zur Kanzlerin. Zu Spekulationen über ein vorzeitiges Ausscheiden Merkels aus dem Kanzleramt sagte sie: "Also ich sehe im Moment weder in der CDU noch in der SPD relevante Stimmen, die sich mit diesem Thema ernsthaft befassen. Und das ist auch richtig so. Denn wir haben eine Kanzlerin, und wir wollen, und ich an der Spitze will, dass Angela Merkel auch Kanzlerin bleibt." In dieser Facette der Debatte positionierte sich der Sprecher des Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs, deutlich gegen Kramp-Karrenbauer als mögliche Merkel-Nachfolgerin. "Abgesehen von ihrem komischen Toilettenwitz beim Karneval, so etwas Reaktionäres brauchen wir nicht. Ehrlicherweise, die SPD wird Frau Kramp-Karrenbauer in dieser Legislaturperiode nicht wählen." Der Koalitionspartner SPD kritisierte die CDU-Chefin auch für ihre Europa-Replik auf diesbezügliche Vorstellungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, genau so wie Grüne und FDP. Kramp-Karrenbauer hatte sich in der "Welt am Sonntag" geäußert, wo sie sich unter anderem für mehr gemeinsame Verteidigungsprojekte bis zu einem europäischen Flugzeugträger aussprach.