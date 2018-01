Die Proteste gegen die iranische Regierung dauern an. Diese Bilder zeigen laut iranischem Staatsfernsehen, wie Demonstranten am Montag eine Polizeistation in der Stadt Qahderijan angreifen. Dort und in weiteren Städten der Provinz Isfahan seien neun Menschen ums Leben gekommen, hieß es. Laut Staatsmedien wurden bei den Demonstrationen landesweit bereits mehr als 20 Menschen getötet. Zudem wurden nach Behördenangaben allein in der Hauptstadt Teheran mehr als 450 Menschen in den vergangenen Tagen festgenommen Es sind die schwersten Proteste gegen die Regierung seit 2009. Das geistliche und politische Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, macht das Ausland dafür verantwortlich. In den vergangenen Tagen hätten Feinde des Iran unterschiedliche Mittel wie Geld, Waffen, Politik und Geheimdienste eingesetzt, um für Unruhe in der Islamischen Republik zu sorgen, erklärte Chamenei am Dienstag. Wen er als Feind des Iran betrachtet, sagte er nicht. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Ali Schamchani, erklärte jedoch, die USA, Großbritannien und Saudi-Arabien steckten hinter den Unruhen. Die Proteste hatten sich an gestiegenen Preisen für Lebensmittel und der hohen Arbeitslosigkeit entzündet. Inzwischen wurde aber auch zunehmen scharfe Kritik an der Führung in Teheran laut. In Berlin gingen am Dienstag rund 100 Exiliraner auf die Straße, um mit einer Kundgebung die Proteste in ihrer Heimat zu unterstützen. Hamid Nowzari vom Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin forderte, die Gefangenen im Iran freizulassen. "Wir haben leider Nachrichten aus Iran bekommen: es werden die verhafteten unter Druck gesetzt, dass sie im Fernsehen auftreten und sagen, dass die die Werkzeuge von USA, Saudi-Arabien und Israel sind. Das ist ein abgekartetes Spiel von iranischer Seite. Jedes mal wird das wiederholt, aber mit solchen Vorwänden werden die Leute unter starken Druck gesetzt." Die Grünen forderten eine härtere Gangart der Bundesregierung gegenüber dem Iran. Aus den Reihen von CDU und SPD kamen Appelle an die Regierung in Teheran, die Proteste nicht gewaltsam niederzuschlagen.