Am Hamburger Flughafen führte am Sonntagvormittag ein Kurzschluss zu einem Stromausfall. Ab 10 Uhr musste der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden. "Zehn Minuten später - Stromausfall und wir wären durch gewesen. Die Maschine ist beladen, aber keiner weiß, wie es weiter geht." Laut einer Sprecherin des Flughafens war der Terminal 2 sowie das Pistensystem betroffen. Sicherheitsbereiche und Abfertigungshallen anderer Terminals wurden ebenfalls geräumt, Passagiere warteten vor dem Gebäude auf Informationen. "Über eine Stunde erst mal rumgesessen im Dunklen, und das Wasser ging auch schon aus. Aber dann haben sie irgendwann schnell nachgeliefert, und jetzt sollten wir alle in Gate 1 wieder zurück, nach über zwei Stunden, und jetzt wird es zu voll. Die Klimaanlage ist ja auch schon nicht mehr gängig gewesen, jetzt sollen wir alle raus, und jetzt sitzen wir hier und wissen überhaupt nicht, wie es weiter geht." "Wir stehen hier mittlerweile seit heute morgen um fünf. Sind das zweite Mal nicht weggeflogen, und hoffen jetzt, dass wir heute noch wegkommen. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht." Einsatzkräfte waren vor Ort, weitere Vorfälle wurden jedoch nicht gemeldet. "Eigentlich ist die Lage entspannt und statisch, und wir warten." Laut des Flughafen Hamburg mussten kam es zu Flugumleitungen, auch das Streichen von Flügen konnte nicht ausgeschlossen werden. Reisende wurden aufgefordert sich an ihre Fluggesellschaften zu wenden.