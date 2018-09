Der russische Regierungskritiker Pjotr Wersilow, der beim Finale der Fußballweltmeisterschaft in Moskau in Polizeiuniform auf das Spielfeld gerannt war, ist nach Einschätzung von Ärzten der Berliner Charite vermutlich vergiftet worden. Dafür gebe es eine "hohe Plausibilität" und zugleich keinerlei Anhaltspunkt, dass eine andere Erklärung vorliegen könnte, sagte der behandelnde Arzt Kai-Uwe Eckardt am Dienstag in Berlin. Wersilow sei weiterhin in einem Zustand... "... der einer intensiven medizinischen Betreuung bedarf. Aber ich glaube die, wahrscheinlich wichtigste Nachricht heute, ist, dass er sich nicht in Lebensgefahr befindet. Der kritische Zustand hat sich deutlich gebessert." Wersilow war vergangene Woche in Moskau in eine Klinik gebracht worden, nachdem er nach Angaben seiner Freundin plötzlich nichts mehr gesehen hatte sowie nicht mehr hatte sprechen und laufen können. Seit dem Wochenende liegt er in der Charite. KARL MAX EINHÄUPL, VORSTANDSVORSITZENDER DER CHARITÉ "Wir haben keinerlei Hinweise, das eine endogene Erkrankung, also eine Infektion oder irgendeine Stoffwechselerkrankung, ein solches Syndrom mit dieser Dynamik erzeugen kann. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass eine exogene Zuführung von einem Toxin, das wir noch nicht identifiziert haben, und vielleicht auch nicht identifizieren werden, stattgefunden hat." Wersilow ist eng mit der Punkband Pussy Riot verbunden. Seine Ex-Partnerin Nadjeschda Tolokonnikowa ist Mitglied der Gruppe. Wersilow ist auch Herausgeber des regierungskritischen Onlinedienstes Mediazona, das sich mit Verstößen gegen die Menschenrechte im russischen Strafvollzug beschäftigt.