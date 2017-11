Auf in die neue Verhandlungswoche, die letzte in den Sondierungsgesprächen der möglichen Jamaika-Partner soll es sein. Bis Donnerstag wollen CDU/CSU, FDP und Grüne eine Einigung erzielen. Aber viele strittige Punkte sind offenbar auch nach dem Spitzentreffen vom Sonntagabend längst nicht ausgeräumt. Zu Forderungen von Grünen und FDP, auch die Unionsparteien müssten jetzt ihre Maximalpositionen räumen, sagte der CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff. "Ich glaube jetzt, das sind Diskussionen, die da geführt werden. Die erinnern mich manchmal an den Kindergarten, wo jeder mit einem Sandförmchen da sitzt und um die Schippe kämpft. Wir sollten jetzt versuchen in den verbliebenen fünf Tagen alles abzuräumen was notwendig ist damit Leute eine Regierungsbildung erleben, wie sie es auch verdient haben." Die Grünen pochten vor Beginn der Gespräche am Montag erneut auf eine Abkehr von der Kohle. Zudem soll das Thema Wohnraum ein zentrales Anliegen werden, wie Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erklärt. "Das wird uns beschäftigen. Und ich sage für uns ganz klar: Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese potenzielle Koalition eine Politik macht, in der nicht eindeutig eine Begrenzung des Mietwuchers stattfindet, in der nicht eindeutig herauskommt, dass bezahlbarer Wohnraum ein echter Schwerpunkt ist." In die neue, vermutlich entscheidende Runde der Sondierung gehen die Partner nach den Worten von FDP-Chef Christian Lindner mit einem neuen Format. "Ich nenne das mal Beichtstuhlverfahren. Die Verhandlungsführer treffen sich mit den jeweiligen fachlichen Berichterstattern der unterschiedlichen Themen, um dann in einer kleineren Runde auszuloten, wo dann Bewegungsspielräume sind, wie man Bewegung in die Sache bekommt. Letzte Woche hat uns optimistischer werden lassen, was einen mögliche Erfolg diese Woche angeht. Es hat Bewegungen gegeben." Wer dann im Beichtstuhl die Absolution erteilen soll, beantwortet Lindner so: "Das ist dann bei uns ein kollektiver Prozess. es gibt keine Chefin und keinen Chef, es sind alles gleichberechtigte Partner." Bewegung fordert Lindner vor allem beim Kooperationsverbot bei der Bildung, Bürgerrechtsfragen und der Frage, ob ein Digitalministerium geschaffen wird. Als größte Streitthemen gelten aber auch weiterhin die Klimapolitik und die Zuwanderung.