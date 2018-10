Am Mittwoch wurden in Stockholm die diesjährigen Empfänger des Chemie-Nobelpreises bekannt gegeben, nachdem an den Tagen zuvor bereits die Auszeichnungen für Medizin und Physik verkündet worden waren: "Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr zur Hälfte an den Frances Arnold (USA) für die gerichtete Evolution von Enzymen und zur anderen Hälfte gemeinsam an George Smith (USA) und Gregory Winter (Großbritannien) für das Phagen-Display von Peptiden und Antikörpern." Die königlich schwedische Akademie der Wissenschaften hat damit drei Proteinforscher ausgezeichnet. Mit den Ergebnissen der Untersuchungen auf dem Gebiet der sogenannten "Gerichteten Evolution" lassen sich unter anderem die verschiedensten Produkte herstellen: vom Bio-Treibstoff bis hin zu Pharmazeutika. Der renommierteste Preis der Wissenschaft ist mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert, was ungefähr 870.000 Euro entspricht. Die Auszeichnungen werden dann am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, verliehen.