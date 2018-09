Samstagnachmittag in Chemnitz. Eine Woche nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen wurden in der sächsischen Stadt mehrere tausend Menschen zu diversen Kundgebungen erwartet. Die AfD hatte zu einem Trauermarsch in Gedenken an den vergangenen Sonntag mutmaßlich von zwei Asylbewerbern getöteten Deutschen Daniel H. aufgerufen. Und auch die rechte "Bürgerbewegung Pro Chemnitz" hatte zu einer Demonstration eingeladen. Auf der linken Seite veranstalteten mehrere Vereine, Gewerkschaften, SPD, Grüne und Linke eine Gegenkundgebung Unter dem Motto "Herz statt Hetze". Grünen-Chefin Annalena Baerbock: "Keine Frage zwischen links und rechts, sondern das ist eine Frage von Kräften, die den Rechtsstaat, die Demokratie aushöhlen wollen. Und auf der anderen Seite von denjenigen, die für den Rechtsstaat und Demokratie einstehen. Und deswegen gehören alle demokratischen Kräfte hier auf die Straße." Und auch Dietmar Bartsch, Linken-Franktionschef war nach Chemnitz gekommen, um ein Zeichen zu setzen: "Also, gerade als jemand, der aus dem Norden des Landes kommt, will ich kein Sachsen Bashing betreiben. In Sachsen gibt es genauso viele, die auch deutlich sagen: Das wollen wir nicht. Und das müssen wir unterstützen. Wir haben insgesamt ein Problem. Und wenn es derartige Ausbrüche gibt, dann heißt es in dieser Frage zusammenstehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Hass, Hetze, Rassismus unser Land prägen, sondern wir müssen für die Werte der bürgerlich demokratischen Gesellschaft stehen. Und dann streiten." Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär verurteilt die politische Haltung der AfD: "Wenn man sich das Wirken der AfD anguckt. Wenn man sich anguckt, wie Hass und Hetze verbreitet werden, wie einzelne Akteure der AfD, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft gespalten wird. Und diese Nähe, die zum Rechtsextremismus da ist, die ist offensichtlich. Und deswegen ist für mich völlig klar, der Verfassungsschutz muss da hinschauen, muss das ganze kontrollieren, überwachen. Und es muss auch klar sein, wer die AfD unterstützt, der unterstützt rechtsextremes Denken. Und damit muss Schluss sein." Über den Demonstrationen am Samstag lag der dunkele Schatten der kürzlich vergangen Tage. Denn vergangenen Sonntag und Montag war es bei Kundgebungen nach Bekanntwerden der Tötung des Deutschen zu ausländerfeindlichen Ausschreitungen gekommen. Dabei wurde auch der verbotene Hitlergruß gezeigt. Die Ausschreitungen sorgten bundesweit für Empörung und Besorgnis. Am Samstag war die Polizei daher mit einem Großaufgebot vor Ort. Sachsen bekam dafür Unterstützung aus anderen Bundesländern. Da im Anschluss an den vergangen Montag kritisiert wurde, dass die sächsische Polizei die Zahl der Demonstranten unterschätzt hätte.