Es hängt ein Hauch von Eskalation in der Luft. Denn in der Innenstadt von Chemnitz finden parallel zwei Demonstrationen von rechten sowie von linken Gruppen statt. Vor der Stadthalle hatten sich die Teilnehmer einer Kundgebung gegen rechte Gewalt versammelt. Etwa 1000 Personen waren dem Aufruf des Bündnisses "Chemnitz Nazifrei" gefolgt. Und vor dem Karl-Marx-Monument hingegen hat die rechtspopulistische Bewegung "Pro Chemnitz" zu einer Demonstration aufgerufen. Beide Kundgebungen finden nur wenige Meter voneinander entfernt statt. Die Bereitschaftspolizei sicherte mit Hunderten Beamten die Veranstaltungsorte beider Kundgebungen und versuchte, ein Zusammentreffen zu verhindern. Bereits am Sonntag waren mehrere Hundert Menschen den Aufrufen unter anderem der AfD und einer rechtsextremen Hooligan-Gruppierung gefolgt. Die protestierten gegen die Tötung eines 35-jährigen Deutschen mutmaßlich durch Ausländer. In der Chemnitzer Innenstadt wurden daraufhin Migranten von einigen Kundgebungsteilnehmern verfolgt und bedroht. Auslöser der Ausschreitungen vom Sonntag waren Auseinandersetzungen in der Nacht zuvor, bei denen der 35 Jahre alte Deutsche tödlich verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft beantragte am Montag Haftbefehle gegen zwei Verdächtige aus Syrien und dem Irak. Chemnitz am Montagabend: Eine Stadt zwischen Trauer und Hetze.