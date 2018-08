Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat zu Beginn seines Chemnitz-Besuches nach den Krawallen eine rasche Aufklärung der illegalen Veröffentlichung eines Haftbefehls angekündigt ("Nein, also diese Veröffentlichung ist schändlich und sie ist strafbewehrt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und auch in diesem Fall wird der Rechtsstaat handeln, das ist überhaupt keine Frage, denn mit dieser Veröffentlichung sind ja nicht nur Persönlichkeitsrechte verletzt worden, sondern es gefährdet auch und behindert auch das Ermittlungsverfahren und die Strafverfolgung und darum geht es ja. Ich habe in den Gesprächen der letzen Tage hier gespürt, wie wichtig es den Menschen ist, ") Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen einen Landespolitiker. Er soll den Haftbefehl weiter verbreitet haben, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Kretschmer war in einer Schule zu Gast, am Abend will sich der Politiker dann den Fragen der als rechts eingestuften Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" stellen. ("Es gibt viele Menschen, die Sorge haben, die auch die Ereignisse der letzten Tage aufwühlen und wir kommen im Bürgerdialog miteinander zusammen. Mir ist ganz wichtig: Der Staat hat das Gewaltmonopol. Wir setzen hier Recht und Ordnung durch, wir werden dafür sorgen, dass diejenigen, die dieses Tötungsdelikt begangen haben, verurteilt werden und zwar zügig. Wir werden dafür sorgen, dass diejenigen, die mit einem Hitlergruß durch die Stadt gelaufen sind, ebenfalls verurteilt werden.") Bei den von rechten Gruppierungen angeheizten Protesten am Sonntag und Montag kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen und auch der verbotene Hitler-Gruß gezeigt. Bundesweit lösten die Vorgänge Sorgen und Empörung aus.