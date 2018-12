Ein Feuer im Zoo von Chester in Großbritannien hat am Samstag für einen heftigen Schock gesorgt. Das sogenannte Monsoon Forest Habitat stand in Flammen. Es war die größte Regenwald-Abteilung in ganz Großbritannien. Rettungskräfte eilten herbei und alle Besucher mussten den Zoo verlassen. Der Tierpark teilte im Anschluss auf seiner Internetseite mit, dass weder Besucher noch Mitarbeiter verletzt worden seien und auch die größeren Tiere blieben unversehrt. Aber die Insekten, Frösche, Fische und kleineren Vögel, die in dem Gebäude und in den anliegenden Gehegen untergebracht gewesen waren, konnten nicht mehr gerettet werden. Das Feuer wurde bis Samstagabend gelöscht. Zur genauen Brandursache gibt es bisher noch keine Informationen.