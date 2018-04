Tragödie in einem Krankenhaus in Chile. Am Samstag hat sich eine Explosion ereignet. Vermutlich war austretendes Gas die Ursache. Im Deutschen Krankenhaus der am Pazifik gelegenen chilenischen Stadt Concepción war die Situation nach dem mutmaßlichen Unglück äußert unübersichtlich. Örtliche Medien sprachen von mehreren Menschen, die ums Leben gekommen waren und Dutzenden Verletzten. Der Direktor des Deutschen Krankenhauses, Carlos Zuniga: "Es wird das Notfallprotokoll für eine Katastrophe durchgeführt. Und zum Glück haben wir diesen Parkplatz, wo wir nun einige der Notfälle behandeln können." Die Explosion ereignete sich am Samstagvormittag und es wird vermutet, dass das Gas an einem Ort zwischen dem Krankenhaus und einer nahe gelegenen Kaffeebar ausgetreten sein soll. Die genaueren Umstände müssen allerdings noch untersucht werden.