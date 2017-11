Dieser Mann, der in einem einfachen Haus in Chile am Tisch sitzt, ist möglicherweise der älteste Mann der Welt. Auch wenn er es nicht beweisen kann. Celino Villanueva war 99 Jahre alt, als sein Haus abbrannte und dabei auch alle seine Dokumente den Flammen zum Opfer fielen. Darunter auch seine Geburtsurkunde. Das war vor 22 Jahren, Villanueva müsste demnach 121 sein. Ein Alter, das noch kein Mann vor ihm erreicht hat. Doch Zeugen für das biblische Alter des Mannes gibt es nicht. Er war nie verheiratet und hatte auch nie Kinder. Seit sein Haus abgebrannt ist, kümmert sich eine Nachbarin um ihn. Bei ihr wohnt er auch. Für die Nachbarin - mittlerweile auch schon über 80 Jahre alt - ist der alte Mann wie ein Vater. Ohne Geburtsurkunde kann Villanueva nicht nachweisen, dass er tatsächlich schon so alt ist, wie behauptet wird. Chile hat ihn aber immerhin schon als ältesten Bürger des Landes anerkannt. Lokalen Medien zufolge mag er Coca Cola, Gemüse, Käse und Cracker. In jungen Jahren soll er auch geraucht und Alkohol getrunken haben.