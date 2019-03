Die Wirtschaft stand im Mittelpunkt beim Auftakt des diesjährigen Volkskongresses in Peking am Dienstag. Angesichts des Handelsstreits mit den USA und der Abkühlung der Weltkonjunktur rechnet Chinas Führung damit, dass das Wirtschaftswachstum auch in diesem Jahr etwas schwächer ausfallen wird. Ministerpräsident Li Keqiang gab für 2019 ein Wachstumsziel von 6,0 bis 6,5 Prozent aus. Zudem wolle man mehr als elf Millionen neue Arbeitsplätze in den Städten zu schaffen und die städtische Arbeitslosenquote bei 4,5 Prozent halten, sagte Li. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im vergangenen Jahr hatte sich das Wachstum auf 6,6 Prozent abgeschwächt, der geringste Anstieg seit 1990. Die kommunistische Führung will nun mit Steuersenkungen im dreistelligen Milliardenbereich und höheren Investitionen in die Infrastruktur gegensteuern. Auch die Kreditvergabe an kleinere und mittelständische Firmen soll angeschoben werden. Chinas Finanzpolitik solle "energischer" werden, kündigte Li an. Die Rüstungsausgaben sollen um 7,5 Prozent auf rund 157 Milliarden Euro steigen.