Startschuss für einen neuen Trend in China. Immer mehr Chinesen aus der Mittelschicht entdecken das Laufen für sich, und rennen bei Events wie diesem Ultra-Marathon in der chinesischen Provinz mit. Die Läufer suchen immer mehr auch das Abenteuer, und die sportliche Herausforderung, und Event-Manager bieten mehr Laufveranstaltungen für Hobbysportler wie den Professor an der Pekinger Universität für Wissenschaft und Technologie He Runyu. Er begann vor 10 Jahren mit dem Laufen. "Es ist interessant, den jeder denkt, dass Laufen wirklich günstig ist. Als ich angefangen habe, habe ich das auch gedacht, aber tatsächlich ist es sehr teuer, ja es ist sogar Luxus. Man braucht erst einmal viel Zeit, speziell für die Langstrecke und man braucht Geld um bei Wettbewerben anzutreten." Die wachsende Fanbase ruft natürlich die Unternehmen auf den Plan, sie wittern ein großes Geschäft. Denn auch wenn es nur ums Laufen geht, gibt es genug Equipment, das das Läuferherz höher schlagen lässt, erklärt Dou Jianyun, Angestellte eines Sportwarenkette: "Manches muss nicht ständig gewechselt werden, wie Kopflichter, Trekkingstöcke oder Rucksäcke. Aber Dinge wie die Kleidung muss passend zum Klima gewechselt werden, also nach Wetter und Jahreszeit, an all das muss man denken. manchmal habe ich selbst auch schon die falsche Kleidung zum Laufen getragen." Der Lauf-Boom in China geht weiter, allein in diesem Jahr gab es schon über 500 Marathon-Läufe, das sind 40% mehr als in Vorjahr. Und auch international merkt man die Laufbegeisterung. Beim Ultra-Trail-Lauf am Mont Blanc in Frankreich sind dieses Jahr die chinesischen Läufer bereits die fünftgrößte Gruppe.