Selten dürfte eine wissenschaftliche Podiumsdiskussion so viel Aufmerksamkeit erregt haben. Beim Forschergipfel zur sogenannten Genom-Editierung beim Menschen verteidigte sich am Mittwoch der chinesische Wissenschaftler He Jiankui gegen Kritik. He hat nach eigenen Angaben das Erbgut an menschlichen Babys verändert. Vor rund 700 Zuhörern in Hongkong sagte He, er sei überaus stolz darauf. Das Erbgut der Zwillingsmädchen, die Anfang des Monats zur Welt gekommen sein sollen, hat He nach eigenen Angaben mit der sogenannten CRISPR-Cas9-Methode verändert. Mit der auch als "Genschere" bekannten-Technologie kann man ganz gezielt ins Erbgut eingreifen. Der Fall hat nicht nur heftige Kritik sondern auch Zweifel ausgelöst. He hatte an der Universität von Shenzhen heimlich geforscht. Aufzeichnungen über seinen Menschenversuch sind bislang nicht bekannt. Bei der Tagung in Hongkong sagte He am Mittwoch, die Studie liege einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift zur Prüfung vor. Welche Zeitschrift das sei, sagte der Genforscher nicht. Seine Studie will er offenbar fortsetzen. Auf Nachfrage erklärte He am Mittwoch, es gebe bei einer Freiwilligen eine weitere mögliche Schwangerschaft.