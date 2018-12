Ein besinnlicher Abend für eine Gemeinde, die es nicht immer leicht hat. In der römisch katholischen St. Joseph Kirche in Kairo traf sich die Gemeinde am Heiligabend zur Weihnachtsmesse. Immer wieder werden Christen in Ägypten von Anhängern des IS, des sogenannten Islamischen Staats unter Druck gesetzt oder bedroht. Erst im November fielen mehrere Menschen einem bewaffneten Angriff zum Opfer, als sie von einer Taufe in einem koptischen Kloster zurückkehrten. Die meisten der Christen in Ägypten gehören der Koptisch-Orthodoxen Kirche an, der größten christlichen Gemeinschaft im mittleren und Nahen Osten. Pastor Botros Daniel sagt: "Es hat schon abgenommen, aber Unschuldige werden noch immer bedroht - ganz gleich, ob es Christen, Polizisten, Mitglieder des Militärs oder gewöhnliche Zivilisten sind. Das ist sehr traurig, die Menschen sollten sich untereinander verbrüdern." Diese Gläubige sagt: "Jetzt zu Weihnachten hoffe ich wirklich, dass Liebe und Frieden sich in der Welt durchsetzen werden. Heute Abend denken wir insbesondere an all jene, die mit Problemen zu kämpfen haben." Diese katholische Weihnachtsmesse geht dem koptischen Weihnachten am 7. Januar voran.