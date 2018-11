Die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre ist so hoch wie niemals zuvor. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Vereinten Nationen am Donnerstag vorstellten. Demnach sei die Konzentration des Treibhausgases fast 50 Prozent höher als vor der Industrialisierung. Der Zuwachs sei von Jahr zu Jahr konstant geblieben, es gebe keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends. Kohlendioxid entsteht unter anderem durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, wie Kohle, Öl und Gas. Das CO2 reichert sich in der Erdatmosphäre an und lässt weltweit die durchschnittliche Temperatur steigen. In der Folge kommt es häufiger zu Stürmen, Dürren und Überschwemmungen. Außerdem schmilzt der Eispanzer an den Polen, so dass der Meeresspiegel ansteigt. Verschiedene Länder haben sich deshalb verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß zu verringern.