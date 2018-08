Etwas muss sich ändern bei Ryanair, fordern diese Piloten in Frankfurt am Main. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat im Tarifstreit mit dem irischen Billigflieger auf Streik gesetzt. 24 Stunden soll die Arbeitsniederlegung dauern, von 3.01 Uhr am Freitagmorgen, bis 2.59 am Samstag. Es ist der größte Pilotenstreik in der Geschichte des Unternehmens. Der Präsident der Vereinigung Cockpit, Martin Locher, wertete den Ausstand am Freitag als Erfolg. "Also ich bin sehr zufrieden damit (Streik), weil man sehen konnte, dass die Piloten hier definitiv davon überzeugt sind, dass sie für die richtigen Rechte einstehen, und ich bin wirklich sehr stark überzeugt davon, dass das von Erfolg gekrönt werden wird." Die Zustände bei Ryanair seien untragbar und keine Luxusprobleme, sagte Locher. "Wir fordern vom Arbeitgeber, dass wir beispielsweise endlich mal eine sinnvolle Gehaltsstruktur, eine verlässliche Gehaltsstruktur erreichen können. Hier geht es gar nicht primär um die Höhe. Hier geht es um die Strukturen. Nämlich dass eben nicht das Risiko auf dem Mitarbeiter abgelagert wird, sondern dass hier eine gewisse Verlässlichkeit besteht." Schwerpunkt des Streiks ist Deutschland, dort wurden am Freitag 250 Flüge gestrichen. Aber auch in Belgien, Schweden und Irland haben die Arbeit niedergelegt. In den Niederlanden konnten nach Ryanair-Angaben alle Flüge planmäßig stattfinden, obwohl das Unternehmen vor Gericht mit dem Verbot des Streiks gescheitert war. Insgesamt durchkreuzte der Ausstand die Reisepläne von insgesamt 55.000 Passagieren in Europa. Der irische Konzern, der sich jahrzehntelang Tarifgesprächen verweigerte, wird immer öfter Ziel von Streiks. Erst vor zwei Wochen musste das Unternehmen wegen eines zweitägigen Ausstands der Flugbegleiter in Spanien, Portugal, Italien und Belgien 600 Flüge streichen. Bis zum Herbst will Ryanair eine Lösung in dem Tarifkonflikt finden. Gleichzeitig betonen die Iren, dass sie nicht an ihrem Geschäftsmodell rütteln wollen