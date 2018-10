Es war ein seltener Anblick, den Wildhüter kürzlich an einem Strand des Nationalparks Tortuguero in Costa Rica erhaschen konnten: Ein Jaguar auf Nahrungssuche. Der Umweltminister des Landes Carlos Manuel Rodriguez zeigt sich in Anbetracht der aktuellen Entwicklung begeistert: "Forschern zufolge soll es 15 bis 25 Jaguare in Tortuguero geben, was großartig ist. Denn das bedeutet, dass es entsprechende Nahrung gibt und dass sie nicht gejagt werden, was die Hauptprobleme sind, die Jaguare hier haben." Den Wildhütern zufolge handelte es sich bei dem gesichteten Jaguar um ein weibliches Tier, das vermutlich sogar gerade trächtig ist. Damit also eine weitere gute Nachrichten für die örtliche Jaguarpopulation in dem Nationalpark Tortuguero.