Großer Auftritt am Montag in Rom: Der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli soll nach dem Scheitern von Lega und 5-Sterne-Bewegung eine Übergangsregierung in Italien bilden. Er habe den Auftrag von Präsident Sergio Mattarella angenommen, erklärte der frühere IWF-Vertreter am Montag nach einem Gespräch mit dem Präsidenten. Er rechne mit einer Neuwahl Anfang nächsten Jahres. Sollte er im Parlament keine Mehrheit erhalten, sei damit nach August zu rechnen. Aufgabe seiner Regierung werde die Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr sein. O-Ton: "Der Präsident hat mich gebeten, im Parlament ein Programm zu präsentieren, um das Land zu Neuwahlen zu begleiten" Cottarelli kündigte an, die Finanzen Italiens umsichtig zu gestalten. Zwar steige der Renditeaufschlag auf italienische Staatsanleihen, die Wirtschaft des Landes wachse aber und die öffentlichen Finanzen seien unter Kontrolle. Am Sonntagabend hatte Giuseppe Conte, der die Koalition von Lega und 5 Sternen führen sollte, wegen eines Streits über die Ernennung eines Euro-Skeptikers zum Wirtschaftsminister seinen Regierungsauftrag zurückgegeben.