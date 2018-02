Gegen die Angst und für ein tolerantes und weltoffenes Miteinander haben am Samstag in Cottbus mehr als Tausend Menschen demonstriert. Hintergrund waren mehrerer feindliche Übergriffe zwischen Deutschen und Flüchtlingen. Am Samstag dabei waren Eltern mit Kindern, Schüler, Rentner und auch Flüchtlinge, die an der Organisation der Demonstration beteiligt waren. Unter den Demonstranten war auch die Cottbusserin Sonja Newiak: "Ich hab das Gefühl, hier ist eine richtige Hysterie geschürt worden und da ist es also Zeit mal etwas dagegen zu halten." Mohamad Al-Khodor ist Schüler und kommt aus Syrien: "Zuerst tut uns leid, dass zwei unserer Landsleute mit Messer Probleme gemacht haben, aber das ist natürlich nicht gut. Aber wir sind hier weil alle Deutschen wissen sollen, dass nicht alle Ausländer gleich sind. Es gibt in jedem Land gute Leute und nicht so gute Leute." Mit lustigen Sprüchen und fröhlicher Musik zogen sie über den Zentralen Altmarkt. Cottbusser demonstrieren für Toleranz und Integration Die Kundgebung sollte an einem Einkaufzentrum stattfinden, wo es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen gekommen war. Auf einem mitgeführten Transparent stand: "Ich habe ja nichts gegen Döner, aber gegen besorgte Bürger." Damit wurde angespielt auf eine fast zeitgleich stattfindende Kundgebung in unmittelbarer Nähe, zu der das fremdenfeindliche Bündnis „Zukunft Heimat" bereits Mitte Januar aufgerufen hatte. Die Kundgebung sollte an einem Einkaufzentrum stattfinden, wo es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen gekommen war.