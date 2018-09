Traditionsreiche Klänge in München künden - richtig - vom Oktoberfest. Die Wiesn 2018 steht vor der Tür. Wenige Tage vor der Eröffnung am Samstag auf der Theresienwiese durfte die Medienvertreter Fahrgeschäfte, Zelte und Fressbuden in Augenschein nehmen. Mit dabei war Josef Schmid, Zweiter Bürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt. „Also, meine wichtigste Erwartung ist, dass das Wetter schön bleibt. Und das ist das ganz Entscheidende, weil nämlich auch die Frage ob das Fest insgesamt gut läuft oder ins Wasser fällt genau damit zusammenhängt. Hoffentlich regnet es nicht, wenn dann nur mal ganz kurz wenn das mal sein muss, aber ich hoffe auf ein schönes Wetter, dann wird es eine friedliche Wiesn. Ich glaube es werden heuer mehr Leute kommen. Das Sicherheitskonzept ist eingespielt und die Wiesn bietet ja für alle etwas." Dauerthema Sicherheit. Sprecher Marcus da Gloria Martins weiß: die Münchener Polizei hat aufgerüstet: „Das Oktoberfest hat ja von jeher schon ein sehr hohes Sicherheitsniveau und zum anderen sind sehr viele Veränderungen unter der Haube passiert. Ich gebe nur mal ein Stichwort, dass wir von 38 auf 47 Kameras hochgerüstet haben wird keiner sofort bemerken. Das Thema Superrecognizer, also besondere Video- und Personenbeobachter wird keiner sofort bemerken. Und auch, dass wir im Bereich der Zielfahnder noch mal nachgelegt haben, noch mehr Personal hier auf dem Festgelände haben, das wird auch niemand sofort sehen und deshalb muss ich persönlich bei der Aussage bleiben, die Münchner Polizei hat im Wechsel vom letzten auf dieses Jahr viel gemacht um dafür zu sorgen, dass dies ein sicheres Volksfest ist." Sicher, abernervenaufreibend dürfte eine Runde in den Fahrgeschäften der Wiesn sein. Neu ist in diesem Jahr unter anderem das "Chaos Pendel" oder der „Predator". Auf 15 Metern Höhe dreht sich die Gondel im Kreis und überschlägt sich bis die Fahrgäste kopfüber unterwegs sind. Heuer wie in jedem Jahr wird auch der Bierpreis diskutiert. Bei rund 11,40 Euro wird sich dieser vermutlich einpendeln, je nach Zelt. Für den Sprecher der Wiesnwirte Peter Inselkammer ist das aber nicht der entscheidende Punkt: "Ich denke das ist oftmals mehr ein mediales Thema. Die Leute die da sind die wollen feiern, die wollen eine Gaudi haben und letzten Endes ist es den Gästen nicht ganz so wichtig wie es oftmals behauptet wird, sondern ob eine Maß mehr oder weniger drin ist das hat meistens weniger mit dem Preis zu tun, sondern ob er noch ein verträgt oder nicht." Das Oktoberfest geht zurück auf die Hochzeit des damaligen Kronprinzen Ludwig von Bayern mit der Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen am 17. Oktober 1810. Damals wurde Ihnen zu Ehren ein Pferderennen auf einer Wiese außerhalb der Stadt veranstaltet. Wegen des großen Erfolges fand die Veranstaltung im folgenden Jahr abermals statt und wandelte sich im Laufe der Zeit zum 16-tägigen Oktoberfest wie wir es heute kennen als größtes Volksfest der Welt mit rund sechs Millionen Besuchern jährlich. Am kommenden Samstag heißt es beim Bieranstich dann: O'zapft is!