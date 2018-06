Die Fans von Portugal scheinen auf Cristiano Ronaldo zu stehen: Und der stand auch im Spiel gegen Marokko wieder im Mittelpunkt: Er erzielte schon früh das einzige Tor der Partie, per Kopf, und ließ mit seinem Jubel dann auch wieder seine Landsleute jubeln. Allerdings war die Leistung des Favoriten nicht unbedingt überzeugend - Fans von Portugal sagten dazu am Mittwochabend an Moskau: O-Ton: "Das Spiel war wie das erste. Das Resultat war besser als die Leistung, aber in der Gruppenphase wärmen wir uns nur etwas auf. Dann kommt die zweite Phase. Wir sind auf einem guten Weg und werden den Iran schlagen. Und dann werden wir weitersehen!" O-Ton: "Wir haben nicht besonders gut gespielt. Aber wir haben gewonnen, und das ist es, was zählt. Es war wirklich nicht gut, aber in der nächsten Runde werden wir besser sein!" O-Ton: "Es war nicht sehr gut von Portugal, hier zählt vor allem der Sieg. Wir sind jetzt praktisch schon durch und in der nächsten Runde. Aber Marokko hat gut gespielt, sehr gut!" Im letzten Vorrundespiel trifft Portugal mit Cristiano Ronaldo nun am Montagabend auf den Iran.