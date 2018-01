(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) "Es kam so eine Stimmung auf, dass man als CSU in den nächsten Tagen fast schon barmherzig, mitfühlend und rücksichtsvoll sein muss mit der SPD, weil die SPD hat sich ja entschlossen, einen Parteitag zu machen, um das Sondierungsergebnis dort zu diskutieren. Ich stelle vom Ablauf her fest, genauso wie CDU und CSU haben die Delegationsleiter und die Gesamtdelegation der SPD am Freitagmorgen einstimmig dieses Sondierungsergebnis angenommen." // "Wir haben die Aufgabe, dass wir dieses Sondierungsergebnis ins Ziel bringen, alle miteinander. Weil sonst ist die Konsequenz - keine Koalitionsverhandlungen. Das muss sich jeder vor Augen führen, was das bedeutet. Das stärkt im Übrigen auch nicht die sogenannte etablierte Politik, sondern stärkt eher die, die allein mit Protest bei der letzten Bundestagswahl viel erreicht haben."