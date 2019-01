Mit guten Neujahrwünschen und einem wohlmeinenden Ratschlag an die wartenden Journalisten traten CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Auftakt der CSU-Tagung im oberbayerischen Seeon am Donnerstag vor die Kameras. SÖDER: "Nutzen Sie auch einmal die Gelegenheit das neue Jahr so optimistisch wie der Alexander zu beginnen, mit neuer Frisur, neuem Schwung. Ja, das ist insgesamt positiv." DOBRINDT: "Die Frisur war ein Unfall, aber ich kann gerne darüber erzählen." SÖDER: "Aber es sieht gar nicht mal so viel schlechter aus. Es sieht gut aus." Aber die CSU hat für die traditionelle Tagung ihrer Bundestagsfraktion anscheinend noch mehr gute Vorsätze gefasst. Den Koalitionsstreit im Bund wollen die Christsozialen endgültig hinter sich lassen. Dobrindt, Söder und CSU-Chef Horst Seehofer beschworen den Zusammenhalt und die Gemeinschaft von CDU und CSU. "Das höchste Gut, das wir als Union haben - und da haben wir ein bisschen Erfahrung in den letzten Monaten gemacht - ist die Geschlossenheit." Noch im vergangenen Jahr hatte der Bundesinnenminister im Flüchtlingsstreit mit der CDU die Koalition an den Rand eines Bruchs geführt. Zumindest als Parteichef wird Seehofer die Macht in der CSU allerdings bald abgeben. Markus Söder soll nach dem Willen der CSU-Führung bei einem Parteitag am 19. Januar zu Seehofers Nachfolger gekürt werden. Mit Blick auf den Machtwechsel an der Spitze der Schwesterpartei wird Seehofer gefragt, ob er sich nicht lieber Friedrich Merz als CDU-Parteichef ausgesucht hätte. "Ich will mir aber nix aussuchen. Ich verstehe ich verstehe Ihre Frage, wenn ich es mir aussuchen dürfte, aber ich will in diesem Jahr gar nichts aussuchen. Ich bin jetzt noch drei Wochen oder zwei Wochen noch Parteivorsitzender. Dann habe ich eine große Aufgabe weniger, aber eine wichtige nach wie vor in Berlin und die möchte ich voll ausfüllen." In Seeon wird auch erstmals seit mehreren Jahren wieder die CDU-Vorsitzende zu Gast sein. Annegret Kramp-Karrenbauer, die im vergangenen Jahr Angela Merkel abgelöst hatte, will am Samstag mit den Abgeordneten sprechen.