Horst Seehofer will CSU-Kreisen zufolge als Parteichef und als Bundesinnenminister zurücktreten. Dazu habe sich der 69-Jährige in einer Sitzung der engeren CSU-Führung am Sonntagabend in München bereiterklärt, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Von der CSU war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Seehofer hatte lediglich bekräftigt, er werde sich im Wochenverlauf zu seiner Zukunft äußern. Seehofer wird von vielen Politikern in seiner Partei als Hauptverantwortlicher der starken Stimmenverluste bei der Landtagswahl Mitte Oktober genannt. Auch das schwache Abschneiden bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr wird vielfach ihm angelastet. Ein CSU-Sonderparteitag mit einer Neuwahl des Parteivorsitzenden ist für Anfang 2019 vorgesehen.