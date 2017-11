HINWEIS: Dieser Beitrag läuft ohne Sprechertext O-Ton Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär: "48 Stunden Countdown und es wird immer klarer: Jamaika wird keine Lustreise, sondern ein hartes Experiment. Und einige Expeditionsteilnehmer haben den Kompass noch nicht richtig eingestellt. SCHNITT. Das Regelwerk zur Migration ist bereits ein Kompromiss, die Einigung zwischen CDU und CSU, weil wir Realpolitik machen und keine Träumereien oder Fantasien. Wir sind doch nicht im Stuhlkreis der grünen Jugend, sondern wir müssen natürlich auch schauen, dass wir das umsetzen, was uns die Bürgerinnen und Bürger als Auftrag gegeben haben." O-Ton Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef: "Und es ist Aufgabe der Grünen, mal darüber nachzudenken, dass man diese Uralt-Forderungen aus der grünen Mottenkiste im Bereich der Mobilität über Bord wirft und nicht ständig darauf beharrt, dass man den Autofahrer und die Menschen in Deutschland im Bereich der Mobilität bevormunden muss. Der Vorschlag, dass der Spritpreis beim Diesel deutlich erhöht werden soll, das ist für uns nicht zu machen." O-Ton Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Fraktionschefin: "Ich höre immer wieder, was alles gar nicht geht. Ich will zwei Sachen sagen: Erstens, das Grundgesetz gilt. Wir haben das Grundrecht auf Asyl in unserem Grundgesetz. Und wir sind stolz darauf. Wir sind stolz darauf wegen unserer Geschichte. Wir sind stolz darauf, weil wir so viel geschafft haben in diesem Zusammenhang. Und niemand wird in Abrede stellen, dass da Ordnung rein muss. Niemand wird in Abrede stellen, dass Menschlichkeit und Ordnung zusammengehören. Aber auch niemand wird in Abrede stellen, dass Familien zusammengehören. Und deshalb bleibe ich dabei: es kann doch nicht so schwer sein, über relativ überschaubare Zahlen zu reden, wenn es darum geht, dass Kinder nachziehen können. Wenn es darum geht, dass Frauen nachziehen können."