Die Umfragewerte der CSU sind weit unten, und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder versucht auch daher, im Wahlkampf ganz verschiedene Register zu ziehen. Er wendet sich gegen bürokratische Erscheinungen, und er macht Distanz zur Bundespolitik in Sachen Flüchtlinge deutlich, wie hier in Maisach: O-Ton: " Aber der Bauer muss aufschreiben, wenn Landwirte im Raum sind, wissen die das, der muss aufschreiben, ob eine Kuh einmal auf die Koppel geht und wieder zurück. Das heißt, während das Feld verdorrt, muss er Vorschriften ausfüllen, ob die Kuh einmal mehr im Stall ist oder nicht. Jetzt sage ich mal eins, wir wissen in Deutschland immer noch nicht ganz genau, wer überhaupt im Land ist, aber wir wissen, welche Kuh auf welchem Acker ist - das ist doch eine absurde Situation, meine Damen und Herren.") Auch das Thema Familie versucht Söder, auf seine Weise zu besetzen, mit Blick nicht zuletzt auf Pflege und Kinder: O-Ton: ("Nur zu sagen, die Betreuung ist das Richtige, und die Familie selber darf nicht mehr betreuen, ist für mich, und ist für uns alle, der falsche Weg. Deswegen haben wir etwas Einmaliges entschieden. Wir in Bayern sagen, wie du betreust, entscheidet die Familie. Ob Zuhause oder in der Betreuungseinrichtung - du bekommst 250 Euro pro Monat und kannst als Familie selber entscheiden. Das sind für zwei Jahre gerechnet 6000 Euro. Und das ist für junge Familien, gerade in unserer Region hier, eine Riesenchance der Unterstützung, einen guten Start ins Familienleben zu machen. Weil eines sage ich Ihnen schon, da bin ich tief überzeugt, den Staat hat es nichts anzugehen, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Aber der Staat hat dafür zu sorgen, dass Eltern das Bestmögliche tun können, und deswegen, anders als andere Bundesländer, in Berlin ist die Kita umsonst mit bayerischem Geld, meine Damen und Herren, wenn ich das sagen darf - bei uns gibt es das Familiengeld - das ist der Unterschied. Und das ist für die Familien besser.") Die CSU kann laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer bei der Wahl am kommenden Sonntag nur noch mit 35 Prozent der Wählerstimmen rechnen. 2013 war sie auf 47,7 Prozent gekommen.