Kein Jubel - aber gewonnen hat die CSU die Landtagswahlen in Bayern dennoch. Mit etwa 35,5 Prozent waren die Christsozialen am Sonntag die stärkste Kraft. Das ergab eine erste Wahlprognose um 18:00 Uhr. O-Ton Markus Söder (CSU) Auf Platz zwei folgten mit etwa 18 Prozent die Grünen. Ebenfalls zweistellige Ergebnisse erzielten die AfD, die erstmals bei einer Landtagswahl in Bayern angetreten war, und die Freien Wähler, beide um die 11 Prozent. Die Sozialdemokraten lagen der Prognose zufolge bei knappen 10 Prozent. Die FDP liegt an der Fünf-Prozent-Marke und muss um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linke wird wohl nicht in den Landtag einziehen.