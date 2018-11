CSU und Freie Wähler haben ihren Koalitionsvertrag in Bayern nur drei Wochen nach der Landtagswahl unter Dach und Fach gebracht. Beide Parteivorstände und Landtagsfraktionen billigten am Sonntag die Grundlage für die Regierung in den kommenden fünf Jahren. Für die CSU ist das zugleich ein wichtiger Schritt auf dem von Parteichef Horst Seehofer, Ministerpräsident Markus Söder und der übrigen CSU-Führung vereinbarten Weg zur künftigen Aufstellung der CSU. "Auch an der Stelle meinen Respekt vorweg an die Freien Wähler. Sie haben in all den Verhandlungen hart verhandelt, aber wirklich sachorientiert. Das Ergebnis lässt sich, glaube ich, sehen." Im neuen Kabinett sollen die Freien Wähler die Ressorts Wirtschaft, Schule und Umwelt führen sowie zwei Staatssekretäre stellen. Als Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef ist Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger vorgesehen. Zur Besetzung der von der CSU gestellten Posten äußerten sich Seehofer und Söder am Sonntag noch nicht. Söder sagte, er wolle sein Kabinett voraussichtlich am 12. November im Landtag vorstellen und ernennen. Es wird erwartet, dass die Vorstände und Fraktionen beider Parteien grünes Licht geben. Am Montag sind die formelle Unterzeichnung des Koalitionsvertrags und die konstituierende Landtagssitzung geplant. Die künftige Regierungskoalition stellt die umstrittenen Pläne zum Ausbau des Münchner Flughafens zurück. Die künftige Regierungskoalition stellt die umstrittenen Pläne zum Ausbau des Münchner Flughafens zurück. CSU und Freie Wähler erklärten in ihrem Koalitionsvertrag, sie seien uneins über die Notwendigkeit einer dritten Startbahn an Deutschlands zweitgrößtem Luftverkehrs-Drehkreuz. "Die Planungen für deren Bau werden daher während der aktuellen Legislaturperiode nicht weiterverfolgt", heißt es in dem Dokument. Anders als die CSU haben die Freien Wähler die Erweiterung stets abgelehnt. Zum ebenfalls umstrittenen Bau von Stromtrassen, die Windenergie aus Norddeutschland nach Bayern transportieren sollen, legten sich die Koalitionspartner nicht fest. "Beim Netzausbau werden wir einen starken Fokus auf die regionalen Verteilernetze legen", heißt es in dem Dokument lediglich. In der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik streben CSU und Freie Wähler erwartungsgemäß keine wesentliche Veränderung der bisherigen CSU-Linie an. So bekennen sich beide Seiten zu beschleunigten Asylverfahren und Abschiebungen in sogenannten Anker-Zentren, zum Ausbau der bayerischen Grenzpolizei und zur Beibehaltung der Grenzkontrollen.